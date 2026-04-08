Motocicleta de homem desaparecido é encontrada queimada dentro de rio em Nioaque

A Polícia Civil encontrou, nessa terça-feira (7), a motocicleta de Ubiratan Ferreira do Nascimento, de 56 anos, que está desaparecido desde o dia 31 de março, no município de Nioaque, a cerca de 184 quilômetros de Campo Grande.

O veículo foi localizado no Rio Taquarussu, entre os assentamentos Andalúcia e Monjolinho, na divisa com o município de Anastácio. A motocicleta apresentava sinais de queima, estava sem peças e com o tanque aberto.

De acordo com a polícia, o chassi do veículo é compatível com a motocicleta utilizada por Ubiratan. Informações preliminares apontam que a moto pode ter sido incendiada sobre uma ponte e, em seguida, arremessada no rio. Marcas encontradas no local reforçam essa hipótese.

Populares retiraram a motocicleta da água e acionaram as autoridades. Em seguida, a Polícia Civil recolheu o veículo em uma carretinha e o encaminhou para a delegacia, onde passará por perícia.

Desaparecimento

Ubiratan mora sozinho em um sítio localizado no assentamento Andalúcia, nas proximidades do Morro Sorteiro. Ele é membro da organização religiosa Testemunhas de Jeová.

Segundo familiares, integrantes da congregação estranharam a ausência dele nas atividades religiosas e iniciaram uma mobilização para tentar localizá-lo.

Uma prima do desaparecido, que mora em Guia Lopes da Laguna, foi até o sítio no último sábado (5). No local, encontrou o carro estacionado na propriedade, a carteira com cerca de R$ 250 e o rádio ligado dentro da casa. Já a motocicleta e o celular de Ubiratan não estavam no imóvel.

As portas da residência estavam apenas encostadas e não havia sinais de arrombamento. Amigos afirmam que o homem é conhecido por ser tranquilo e não possui histórico de conflitos.

Ubiratan Ferreira do Nascimento segue desaparecido e o caso é investigado pela Polícia Civil.

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