Homem é preso com drogas e moto usada em entregas no bairro Panamá, em Campo Grande

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (7), no bairro Panamá, em Campo Grande. A ação foi realizada pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil.

A investigação começou após denúncia anônima apontar que uma casa na Rua Sarutaia estaria sendo usada como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes, com uso de motocicletas para entregas.

Durante monitoramento, os policiais flagraram o suspeito saindo do imóvel em uma moto com compartimento tipo “bag”. Ele foi abordado e, no interior do compartimento, foram encontradas porções de maconha.

Diante da situação, os agentes entraram na residência e localizaram mais drogas. Ao todo, foram apreendidos cerca de 1 quilo de maconha e 504 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão e um celular.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.

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