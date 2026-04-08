Agentes percorrem bairros da capital para vacinação contra raiva

Equipes da GCZ (Gerência do Controle de Zoonoses) estiveram nessa terça-feira na Região Urbana do Bandeira, em Campo Grande, para realizar a imunização de cães e gatos contra a raiva. Diariamente as equipes percorrem os bairros, com o objetivo de prevenir a doença, especialmente diante da confirmação recente de casos positivos em morcegos na Capital.

Além de manter a imunização dos animais em dia, a orientação é que moradores estejam atentos à passagem dos agentes de endemias e permitam a entrada das equipes nas residências, garantindo a ampliação da cobertura vacinal.

O pecuarista José Carlos Lupe, morador há 25 anos no Bairro Vilas Boas, reconhece a importância da ação. “É muito importante, porque você está protegendo os animais e também as pessoas de uma doença séria. É uma atenção que chega até o morador e todo ano o serviço é realizado”, afirma.

A facilidade do atendimento também é destacada pela aposentada Dorilda Romero. “Hoje eles vêm até a casa, não precisa mais levar até alguma unidade de atendimento. Isso ajuda muito. Vacinar é segurança para os animais e para a família, já que meus cães dormem sempre dentro de casa e transitam até nos quartos”, relata.

Para o morador José Danilo Bizier, que vive há mais de 40 anos no bairro, o cuidado vai além da obrigação. “É um cuidado com o pet, que já faz parte da família. A gente precisa manter a vacina em dia para proteger todos dentro de casa”, diz.

De acordo com a supervisora de área do GCZ, Marini Brandão, as equipes atuam diariamente, mas ainda enfrentam dificuldades em alguns locais. “Tem muitas casas fechadas ou moradores que não atendem. A participação da população é fundamental para que a vacinação alcance o maior número possível de animais”, explica.

Neste ano, já foram confirmados casos de raiva em morcegos em diferentes regiões da cidade, incluindo área central, Vivendas do Bosque, Santa Fé e Jardim Campo Alto, todos identificados por exames laboratoriais.

Também pode levar para vacinar!

A vacina antirrábica também está disponível durante todo o ano no GCZ, localizado na Avenida Senador Filinto Müller, 1.601, Vila Ipiranga, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 22h.

Caso o animal seja encontrado fora do horário de atendimento, a orientação é isolá-lo com cuidado, utilizando balde, caixa ou pano, sem contato direto, e acionar o serviço assim que possível.

Os agentes de combate a endemias de Campo Grande fazem visitas domiciliares identificados com uniforme e crachá funcional com foto e nome. Caso o morador queira confirmar a identidade, pode ligar no número 2020-1798.

Dessa forma, a Sesau orienta que, em caso de dúvida, o morador peça a identificação do servidor. Se a suspeita continuar, o mais indicado é entrar em contato com os canais oficiais da Sesau para confirmação.

Telefone geral: (67) 3313-5000;

Segunda a sexta-feira (7h às 17h): (67) 2020-1801 / (67) 2020-1789;

Segunda a sexta-feira (17h às 21h) e fins de semana/feriados (6h às 22h): (67) 2020-1794.