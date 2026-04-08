Marquinhos enfrente risco de perder o mandato ao deixar PDT

Com o anúncio da saída do PDT, o vereador Marquinhos Trad enfrenta resistência com a presidência do partido. O parlamentar anunciou a saída da legenda na quinta-feira (2) para a filiação ao PV na sexta-feira (3) e disputar uma cadeira na Câmara Federal.

O atrito começou quando o vereador entregou a carta de anuência assinada pelo vice-presidente do diretório, Enelvo Felini. Pelas regras eleitorais, o prazo para mudança de legenda se encerrou neste sábado (4) para deputados e líderes do Executivo nacionais e estaduais. Por compor o Legislativo municipal, Trad só poderia se desfiliar com a carta.

Além da presidência, o suplente da cadeira de Marquinhos, Salah Hassan, afirmou que entraria com pedido para a cassação do mandato e explicou que a assinatura da carta por um vice-presidente não teria validade. Não apenas Hassan, mas o presidente do diretório estadual, Carlos Eduardo Gomes, deve entrar com pedido de cassação para o vereador.

A mudança de partido de Marquinhos Trad teria como objetivo o fortalecimento do PV para a formação de uma chapa competitiva, garantindo o coeficiente eleitoral para ser eleito. Em nota, Felini deu aval para que o vereador deixe o partido sem risco de perda eleitoral. Carlos Eduardo estava em Minas Gerais na sexta-feira e mora no Rio de Janeiro, exercendo seu cargo de forma remota.

“Assim sendo, em razão de que a troca de partido por vereador eleito pelo sistema proporcional pode, em tese, levar à perda do mandato, quando ocorre desfiliação imotivada, esse dirigente partidário autoriza e permite que o requerente seja liberado sem caracterizar a infidelidade partidária para, querendo, buscar uma agremiação que tenha preenchido uma nominata competitiva, desde que essa agremiação não se distancie, em seu conteúdo programático, do apoio direcionado pelo presidente nacional – Carlos Lupi – ao candidato a presidente da República”, como escreve a carta de anuência.

O presidente do diretório afirma que não foi informado da saída de Trad e que irá para Brasília para definir se entrará com o pedido de cassação. Marquinhos busca construir chapa para eleger seu irmão, Fábio Trad, como governador de Mato Grosso do Sul.

A filiação ao PV foi anunciada pelo presidente do diretório estadual, Marcelo Bluma. A redação procurou a equipe do vereador para saber quais serão as providências e não teve retorno.

Por Lucas Artur