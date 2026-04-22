Moto e ossada encontradas em área rural podem esclarecer desaparecimento de casal após 11 anos

A Polícia Civil informou, nessa terça-feira (21), que a motocicleta encontrada junto a uma ossada em uma propriedade rural na região do distrito de Taboco, em Aquidauana, é compatível com o veículo utilizado por um casal desaparecido desde 2014. O material foi recolhido e encaminhado para análise pericial.

Segundo nota oficial, a moto estava parcialmente enterrada em uma área localizada a cerca de 20 quilômetros do centro do município, nas proximidades da Fazenda Nossa Senhora Aparecida. Em uma análise inicial, peritos identificaram características semelhantes às de uma Honda CG 125 Fan preta, modelo usado por Amanda Cristina Galhardo Martins, de 16 anos, e Aguinaldo de Oliveira da Silva Júnior, de 20 anos.

Além da motocicleta, foi localizada uma ossada, ainda sem confirmação se é humana. Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto de Análises Laboratoriais Forenses, onde passarão por exames detalhados, incluindo testes de DNA, para possível identificação.

O caso reacende as investigações sobre o desaparecimento do casal, ocorrido em 24 de janeiro de 2014. Na ocasião, Amanda e Júnior saíram de Anastácio com destino ao distrito de Taboco e desapareceram após relatarem um problema mecânico na motocicleta.

De acordo com as investigações da época, havia a hipótese de homicídio com ocultação de cadáver. Um suspeito chegou a ser identificado: Antonio da Silva, que trabalhava na fazenda onde os materiais foram encontrados. A coincidência entre o local da descoberta e a área onde ele atuava será reavaliada e confrontada com as provas já reunidas.

Apesar dos indícios, a Polícia Civil destacou que ainda não é possível confirmar se os restos mortais pertencem ao casal desaparecido, nem se há mais de uma vítima. A identificação depende da conclusão dos exames periciais, e o caso segue em investigação.

Desaparecimento mobilizou buscas

Amanda e Júnior foram vistos pela última vez na tarde de 24 de janeiro de 2014, quando saíram de Anastácio em uma motocicleta Honda Fan 125 preta para visitar familiares na região de Taboco.

Durante o trajeto, Júnior chegou a telefonar para a mãe informando que o pneu da moto havia furado. Ele relatou que retornaria empurrando o veículo ao lado da companheira. Após essa ligação, os dois não foram mais vistos.

Na época, as buscas mobilizaram familiares, equipes da Polícia Civil e até o Exército Brasileiro, já que Júnior era soldado e se preparava para se tornar cabo. Mesmo com diligências em áreas de mata, estradas vicinais e propriedades rurais, nenhum vestígio havia sido encontrado até então, nem a motocicleta, nem objetos pessoais do casal.

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