Motorista foge após atropelar mulher e deixar vítima ferida em Ladário

Mulher apresentava ferimento na cabeça e foi encaminhada para atendimento em Corumbá

Uma mulher, com idade aproximada de 40 anos, precisou ser socorrida após ser atingida por um veículo na noite de segunda-feira (20), em Ladário. O atropelamento ocorreu por volta das 18h, na região da rua Mandovi, no bairro Alta Floresta II.

Conforme o Diário Corumbaense, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) encontrou a vítima com sinais de desorientação e bastante agitada. Ela tinha um ferimento na testa, além de escoriações e dores relatadas em diferentes partes do corpo. A mulher não estava com documentos no momento do atendimento.

Depois dos primeiros procedimentos realizados ainda no local, a vítima foi estabilizada e levada para o pronto-socorro de Corumbá, onde passou por avaliação médica.

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