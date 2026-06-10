Menina de 2 anos sofre queimaduras graves após mãe jogar caldo quente no rosto em aldeia de Ponta Porã

Uma dona de casa de 27 anos foi presa nesta terça-feira (9) suspeita de provocar queimaduras graves na própria filha, uma criança de apenas 2 anos, na Aldeia Lima Campo, em Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande. A menina recebeu atendimento médico de emergência e precisou ser transferida para Dourados pelo sistema de vaga zero devido à gravidade dos ferimentos.

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Militar após uma liderança indígena comunicar a situação por mensagem. Quando os policiais chegaram à aldeia, a criança já havia sido encaminhada para atendimento de saúde. Durante as diligências, testemunhas relataram que a mãe teria se irritado após a filha reclamar de fome e, em um momento de descontrole, lançou caldo quente que estava em uma panela contra o rosto da menina.

O avô materno da criança contou aos policiais que ouviu os gritos da neta e correu para verificar o que havia acontecido. Segundo o relato, ele encontrou a filha segurando a menina já ferida. Ainda conforme o depoimento prestado à polícia, a mulher teria admitido que estava com muita raiva no momento em que atingiu a criança.

Moradores da comunidade prestaram os primeiros socorros e levaram a vítima até a unidade de saúde da aldeia. Posteriormente, a menina foi transferida para o Hospital Regional de Ponta Porã. De acordo com informações médicas repassadas às autoridades, ela sofreu queimaduras de segundo grau no rosto, o que motivou a solicitação de transferência para uma unidade especializada em Dourados.

A suspeita foi localizada na própria aldeia e encaminhada para a delegacia. Conforme o boletim de ocorrência, ela apresentava sinais de embriaguez e não conseguiu fornecer explicações coerentes sobre o episódio. Testemunhas também relataram que a criança já teria sido vítima de agressões anteriores, informação que será apurada durante as investigações. O Conselho Tutelar acompanha o caso, enquanto as autoridades buscam esclarecer todas as circunstâncias da agressão.

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