Dois homens são presos em operação contra o tráfico e arma de uso restrito é apreendida em Campo Grande

Ação da DENAR ocorreu após denúncia anônima; drogas, balança de precisão e pistola calibre 9mm foram encontradas em residência no bairro Aero Rancho

Na tarde da última segunda-feira (8), dois homens foram presos em flagrante durante uma ação da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), em Campo Grande. A operação ocorreu em uma residência no bairro Conjunto Aero Rancho após denúncias anônimas sobre possível armazenamento e venda de drogas no local.

Segundo a investigação, um dos suspeitos utilizava a própria casa como ponto de armazenamento e realizava entregas de entorpecentes em um veículo. Ao chegarem ao endereço, os policiais confirmaram as informações e abordaram os dois homens que estavam em frente ao imóvel.

Durante a abordagem, um dos suspeitos tentou se desfazer de uma porção de substância semelhante à cocaína, mas o material foi recuperado pela equipe. Em buscas no imóvel, foram encontradas porções de maconha escondidas em uma caixa de madeira na garagem, além de uma balança de precisão usada no preparo da droga.

O segundo suspeito tentou entrar na residência para fugir, mas foi contido pelos policiais. No local, os agentes também localizaram uma pistola calibre 9mm, com dez munições, dentro de um veículo. Ele assumiu a posse do carro e da arma e foi constatado ainda que estava foragido do sistema prisional.

Os dois foram autuados em flagrante: um por tráfico de drogas e o outro por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de recaptura.

A Polícia Civil destacou a importância das denúncias anônimas, que podem ser feitas de forma sigilosa pelos canais oficiais.

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