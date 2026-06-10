Briga por energético e cigarro termina em homicídio; trio é identificado e segue foragido em Campo Grande

Uma discussão iniciada após um pedido de energético e um cigarro terminou em tragédia na madrugada desta quarta-feira (10), no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Tiago Robson Reis de Lima, de 38 anos, morreu após ser atingido por uma facada durante uma briga ocorrida na Rua da Conquista. Os suspeitos do crime foram identificados pela polícia como Paulo de Paula Martins, Aldrea Aparecida de Paula Santos e Ricardo Dias Pereira, que até o fechamento da ocorrência não haviam sido localizados.

Segundo o boletim de ocorrência, Tiago chegou à residência da namorada por volta das 23h e a chamou na porta. Antes de entrar, um homem que passava pelo local pediu um gole do energético que ele carregava. Após ser atendido, o desconhecido solicitou um cigarro, mas recebeu uma negativa. A recusa deu início a uma discussão marcada por xingamentos. A namorada da vítima conseguiu levá-lo para dentro da casa, aparentemente encerrando o conflito.

No entanto, minutos depois, uma mulher apareceu em frente ao imóvel afirmando que Tiago havia brigado com o marido dela. A vítima saiu novamente e passou a discutir com a mulher, com o homem envolvido na primeira confusão e com um terceiro indivíduo mais velho. Conforme relato da companheira, os três começaram a danificar o muro de madeira da residência. Quando Tiago abriu a porta, os dois homens estariam armados com facas, enquanto a mulher segurava um pedaço de madeira.

Para tentar se defender, Tiago pegou um pedaço de telha de eternit, mas acabou sendo atingido durante o confronto. Mesmo ferido, ele tentou fugir correndo pela rua, porém foi perseguido pelos agressores. Imagens obtidas de câmeras de segurança de uma conveniência próxima mostram três pessoas se aproximando da vítima enquanto ela tentava escapar. As gravações também registraram um Volkswagen Gol verde deixando a região em alta velocidade logo após o crime.

Durante os trabalhos de investigação, policiais encontraram próximo ao local do ataque uma carteira contendo cartão bancário, comprovante de agendamento da Nuspen (Núcleo do Sistema Penitenciário) e uma intimação judicial em nome de Paulo de Paula Martins. A polícia apurou ainda que Paulo e Aldrea são irmãos e que Ricardo é marido dela. Vestígios de sangue e um pedaço de madeira foram recolhidos para perícia. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo torpe na Depac Cepol e segue sob investigação.

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