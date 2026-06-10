Funsat oferece 1.073 vagas de emprego nesta quarta

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza nesta quarta-feira (10), um total de 1.073 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são oferecidas por 169 empresas e abrangem 127 funções. Para participar dos processos seletivos, é necessário que o cadastro do trabalhador esteja atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego).

Entre as vagas disponíveis estão oportunidades para ajudante de obras (26), atendente de farmácia balconista (4), auxiliar de cozinha (19), consultor de vendas (31), eletricista de instalações de veículos automotores (5), leiturista (5) e operador de telemarketing ativo (25), entre outras.

Vagas sem exigência de experiência

A Funsat também oferece 57 vagas com perfil aberto, destinadas a candidatos sem experiência na função. As oportunidades incluem assistente jurídico (2), atendente de padaria (18), pedreiro (3), repositor de supermercados (19) e vendedor interno (4). Em 57 atividades, as empresas parceiras oferecem treinamento remunerado aos novos contratados.

Oportunidades para pessoas com deficiência

Para PCDs (pessoas com deficiência), estão disponíveis 56 vagas, sendo 50 para auxiliar de confecção, quatro para repositor de mercadorias e duas para empacotador à mão.

Os atendimentos são realizados das 7h às 13h na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. A fundação também mantém atendimento no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.

A lista completa de vagas pode ser consulta aqui

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