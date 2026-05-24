Jovens são presos após adolescente passar mal ao consumir álcool e narguilé em tabacaria de MS

Dois jovens, de 22 e 23 anos, foram presos em flagrante na madrugada deste domingo (24) por vender bebidas alcoólicas a menores de idade em uma tabacaria localizada no bairro São Vicente de Paulo, em Três Lagoas. Uma adolescente de 17 anos passou mal após consumir cerveja e utilizar narguilé no estabelecimento.

O caso aconteceu em uma tabacaria situada na Rua José Heitor de Almeida Camargo. Conforme informações policiais, a adolescente estava acompanhada de uma amiga, também de 17 anos, quando começou a passar mal e caiu no chão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro da jovem, que foi encaminhada ao Hospital Regional da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, o estabelecimento não possuía área separada para menores nem sinalização visível proibindo a venda de bebidas alcoólicas para pessoas com menos de 18 anos.

Ainda de acordo com a polícia, funcionários da tabacaria relataram que não solicitaram documentos pessoais das adolescentes antes da venda dos produtos.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina e autuados em flagrante pelo crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata da venda, fornecimento ou entrega de bebida alcoólica ou produtos capazes de causar dependência física ou psíquica a crianças e adolescentes.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, conforme informações divulgadas pelo site local Jornal da Nova.

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