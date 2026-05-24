Enem abre inscrições na segunda e MEC prevê mais 10 mil locais de prova

O MEC (Ministério da Educação) irá disponibilizar mais 10 mil locais de prova para a realização das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) neste ano. A aplicação do exame será nos dias 8 e 15 de novembro e a previsão é de que 80% dos alunos a realizem na própria escola em que estudam.

De acordo com a pasta, esta medida facilitará o deslocamento dos candidatos, mas já há estudo para que o governo dê apoio àqueles que precisam de deslocamento para realizar a prova em outra cidade.

Outra novidade é a inscrição automática dos alunos do 3º ano do Ensino Médio, que deverão apenas confirmar a participação e escolher o idioma estrangeiro ou solicitar recursos de acessibilidade para a aplicação.

Dessa forma, o MEC espera que, ao menos, 70% dos concluintes das escolas públicas participem do Enem este ano. A pasta publicou portaria para incluir o exame como parte do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), desta forma, é necessário garantir a participação dos estudantes no certame.

As inscrições para a prova abrem nesta segunda-feira e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Enem. Os interessados devem acessar o portal até o dia 5 de junho e pagar a taxa de R$ 85.

Por Ana Clara Julião

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram