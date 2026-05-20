Jovem escapa de tentativa de homicídio após perseguição e tiros em ponto de ônibus de Três Lagoas

Um jovem de 21 anos escapou de uma tentativa de homicídio no fim da tarde dessa terça-feira (19), no Jardim Capilé, em Três Lagoas, município localizado a 327 quilômetros de Campo Grande. O rapaz foi perseguido e alvo de pelo menos cinco disparos logo após descer do ônibus da empresa onde trabalha. Nenhum tiro o atingiu.

Segundo informações da Polícia Militar, o ataque ocorreu por volta das 18h45. A principal linha de investigação aponta que o crime pode ter sido motivado por um desacerto comercial relacionado à venda de um veículo realizada pela vítima há algumas semanas.

Conforme o boletim de ocorrência, o comprador do carro está preso sob suspeita de envolvimento em homicídios registrados na região da Lagoa Maior. Após a negociação, o veículo teria apresentado defeito, e o comprador passou a exigir o dinheiro de volta. O jovem recusou o reembolso e, desde então, segundo familiares, vinha recebendo ameaças.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e se deslocou até a Rua Henry Abude Dias, onde encontrou o avô da vítima. O familiar relatou que o rapaz conseguiu correr e se esconder logo após os disparos.

Ainda de acordo com o registro policial, a vítima não quis conversar com os militares nem fornecer detalhes sobre a perseguição. Os policiais relataram que o jovem evitou contato e permaneceu escondido após o ataque.

O suspeito fugiu utilizando uma bicicleta elétrica vermelha, seguindo em direção aos prédios do Bairro Novo Oeste. A polícia realizou buscas na região, mas o autor não foi localizado.

Familiares entregaram aos investigadores dois vídeos de câmeras de segurança que registraram parte da ocorrência. As imagens foram encaminhadas ao celular funcional da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas e devem auxiliar na identificação do atirador.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio simples.

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