Chefe de cozinha morre atropelado por motorista sem habilitação em Campo Grande

O chefe de cozinha Oswaldo Coimbra Alves, de 54 anos, morreu na noite dessa terça-feira (19) após ser atropelado por um Jeep Compass no cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Avenida Salgado Filho, na região do bairro Amambai, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 23h20. Oswaldo estava em uma bicicleta quando foi atingido pelo veículo, conduzido por um comerciante de 24 anos que possui apenas CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para motocicleta, sem habilitação para dirigir automóveis.

Conforme o registro policial, o motorista seguia pela Avenida Bandeirantes, no sentido centro, quando atingiu a lateral da bicicleta que trafegava pela Avenida Salgado Filho.

Com a força do impacto, a bicicleta ficou completamente destruída. A vítima sofreu múltiplas fraturas, incluindo exposição óssea no crânio, e morreu antes da chegada do socorro.

O condutor do Jeep estava acompanhado da namorada, de 19 anos, e permaneceu no local até a chegada do Corpo de Bombeiros e das equipes das polícias Civil e Militar. Ele sofreu uma lesão leve na mão, recebeu atendimento dos bombeiros e foi liberado no próprio local.

Ainda de acordo com o boletim, o motorista realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

Após o atendimento, ele e a passageira foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento. O telefone celular da vítima também foi apreendido pelas autoridades.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela falta de permissão ou habilitação legal.

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