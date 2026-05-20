Funsat oferece 1.132 vagas em 147 empresas nesta quarta-feira (20)

A Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece nesta quarta-feira (20) um total de 1.485 vagas em Campo Grande. As oportunidades são disponibilizadas por 147 empresas e abrangem 118 profissões. Desse total, 1.132 vagas não exigem experiência anterior.

Entre as funções com maior número de vagas estão: operador de caixa (360), atendente de lojas e mercados (62), atendente de padaria (37), auxiliar de serviços de alimentação (35), consultor de vendas (30) e analista de crédito (2).

Também há vagas com contratação para treinamento remunerado, voltadas a candidatos sem experiência, como ajudante de obras (20), auxiliar de manutenção predial (20), frentista (3), pedreiro (3), vendedor interno (2) e soldador.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), a Funsat disponibiliza vagas exclusivas para auxiliar de confecção (50), auxiliar de limpeza (1), empacotador à mão (2), auxiliar de linha de produção (2) e repositor de mercadorias (2). O atendimento para essas oportunidades é realizado no guichê 1 da agência, das 7h às 13h.

A sede da Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, em Campo Grande. O órgão também atende nas unidades do Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699, além da Semu (Secretaria-Executiva Municipal de Políticas Públicas para Mulheres) e da Casa da Mulher Brasileira.

As vagas são atualizadas diariamente nas redes sociais da Funsat, pelo Instagram (@funsat.cg) e Facebook (Funsatcampograndems). A lista completa também está disponível no site da Prefeitura de Campo Grande.