Força Penal Nacional vai atuar em presídios de MS

Atuação terá duração inicial de 90 dias e prevê reforço em segurança, capacitação e protocolos operacionais

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) autorizou o envio da Força Penal Nacional para atuar em duas unidades prisionais de Mato Grosso do Sul: o Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, em Campo Grande, e a Penitenciária Estadual de Dourados.

A medida foi oficializada por meio da Portaria MJSP nº 1.214 e prevê atuação planejada, com apoio logístico e acompanhamento dos órgãos estaduais responsáveis pela administração penitenciária e segurança pública.

O número de agentes que será enviado ainda será definido em conjunto entre os governos federal e estadual, conforme as demandas operacionais de cada unidade.

A atuação da Força Penal Nacional terá duração inicial de 90 dias e busca fortalecer a capacitação de servidores, aprimorar protocolos de segurança e apoiar o desenvolvimento de procedimentos operacionais no sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul.

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