Jovem é agredido e ferido com garrafa de vidro em briga com a ex no Jardim Aero Rancho

Um jovem de 21 anos foi agredido pela ex-companheira durante uma confusão registrada na noite de quinta-feira (18), no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. Além das agressões físicas, o rapaz teve diversos bens materiais danificados. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal manteve um relacionamento por cerca de quatro anos e tem um filho de 1 ano e 8 meses. A separação ocorreu há aproximadamente cinco meses. Na noite do fato, a mulher teria ido até a residência do ex-companheiro visivelmente embriagada e iniciado as agressões.

Conforme o relato da vítima, a ex-mulher passou a desferir socos e tapas em seu rosto, causando lesões aparentes no olho e na boca. Durante a confusão, ela também teria quebrado uma garrafa de vidro e atingido o jovem, provocando um corte em suas mãos.

Além das agressões, o rapaz afirmou que vários objetos da casa foram destruídos, entre eles geladeira, fogão, capacete, portas, guarda-roupa e outros pertences. Toda a situação ocorreu na presença do filho do casal, ainda bebê.

À polícia, o jovem relatou que já havia sido agredido outras vezes pela ex-companheira, mas que, até então, não havia registrado ocorrência por medo ou falta de coragem. Diante da gravidade do episódio, ele decidiu procurar a polícia.

O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal, e seguirá sob investigação da Polícia Civil para apuração das responsabilidades e adoção das medidas cabíve

