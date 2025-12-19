DJ Jiraya Uai se apresenta no Natal dos Sonhos nesta sexta-feira (19)

O Natal dos Sonhos 2025, evento da Prefeitura Municipal de Campo Grande com empresas privadas, tem transformado o Centro da Capital em uma grande festa natalina. A programação conta com shows, apresentações circenses, decoração temática, atrações culturais e sorteio de apartamentos. Hoje (19), o evento contará com o show do DJ Jiraya Uai.

O evento faz parte do programa Sonho Seguro, promovido pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com o setor privado. Participam da iniciativa instituições como Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping e Sesc, entre outras.

Durante o período natalino, também está sendo realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande, com loja exclusiva na Rua 14 de Julho e sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia.

