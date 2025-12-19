Moraes autoriza PF a interrogar Bolsonaro sobre bens encontrados em cofres no Alvorada

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (18) a PF (Polícia Federal) a interrogar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre documentos e bens localizados em dois cofres no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

De acordo com a decisão, a oitiva está marcada para o dia 30 de dezembro, no período das 9h às 11h, e será realizada na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro se encontra preso.

O pedido da PF faz parte de uma apuração instaurada após a corporação ser acionada pela Presidência da República. Os cofres foram abertos no dia 25 de junho, quando agentes federais encontraram documentos pessoais e outros bens atribuídos ao ex-presidente.

Diante do material apreendido, a Polícia Federal avalia ser necessário ouvir Jair Bolsonaro para esclarecer as circunstâncias relacionadas à guarda e à origem dos documentos e objetos encontrados nos cofres localizados no Palácio da Alvorada.

