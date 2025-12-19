Idoso perde R$ 93 mil após criminosos invadirem conta bancária em Bataguassu

Um idoso de 61 anos foi vítima de um golpe bancário e perdeu R$ 93 mil na quarta-feira (17), em Bataguassu. Segundo o registro policial, os criminosos acessaram a conta da vítima no banco Sicredi sem que ele recebesse qualquer notificação de segurança e transferiram todo o valor para outra conta de mesma titularidade no Banco Bradesco.

Após concentrar o dinheiro na segunda instituição, os golpistas realizaram mais de 200 transações bancárias em sequência, utilizando Pix, TEDs e até pagamentos de boletos de IPVA. A prática, conhecida por esvaziamento rápido de conta, tem como objetivo dificultar o rastreamento dos valores e a recuperação do dinheiro desviado.

A vítima só percebeu o golpe no dia seguinte, ao comparecer a uma agência bancária para realizar um saque e constatar que o saldo havia desaparecido. Ele relatou ainda que não recebeu nenhum alerta ou notificação em seu celular sobre as movimentações consideradas atípicas.

Na agência do Bradesco, o idoso foi orientado a registrar um Boletim de Ocorrência para possibilitar o bloqueio das contas e a tentativa de rastreamento das diversas operações feitas pelos criminosos.

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil de Bataguassu como furto qualificado mediante fraude eletrônica. Especialistas em segurança bancária alertam que, ao identificar movimentações não reconhecidas, o cliente deve acionar o banco imediatamente para solicitar o MED (Mecanismo Especial de Devolução) do Pix, única ferramenta capaz de tentar reaver os valores antes que sejam sacados pelos estelionatários.

Bataguassu lidera o ranking regional de estelionatos, com 155 registros somente em 2025, o que reforça o alerta das autoridades para que a população redobre os cuidados com a segurança bancária.

