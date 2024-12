Capotamento em rodovia e colisão causada por embriaguez são registradas em MS

Uma idosa de 69 anos sofreu um acidente grave ao perder o controle de sua Mitsubishi Pajero, que capotou e parou às margens da rodovia MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo. Motoristas que passavam pelo local prestaram socorro à vítima, enquanto uma das pistas da estrada foi interditada até a chegada dos socorristas.

Apesar de o trecho estar parcialmente interditado devido ao capotamento, o motorista de um Toyota Corolla tentou forçar uma ultrapassagem e acabou colidindo frontalmente com uma Chevrolet Tracker, onde estava um casal. A mulher, que está grávida de seis meses, precisou ser socorrida e levada ao Hospital da Unimed, em Campo Grande.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) foi acionada e encontrou o motorista responsável pela colisão apresentando sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e admitiu que não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O homem foi preso em flagrante e levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado. A idosa da Mitsubishi Pajero também precisou de atendimento médico, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

