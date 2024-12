Confira o que abre e fecha em Campo Grande durantes festas de Ano Novo

Com a chegada das festas de fim de ano, os horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais e repartições públicas, sofrem alterações para que funcionários possam ter folgas, e para que o atendimento à população seja mantido. Confira como será o expediente nos principais serviços e comércios de Campo Grande, durante as festas de Ano Novo!

Supermercados

De acordo com a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas), os supermercados funcionam até às 20h do dia 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro de 2025, todos os estabelecimentos estarão fechados, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho 2024-2026. O descumprimento da convenção pode acarretar penalidades para as empresas.

Comércio

O comércio local funcionará normalmente no dia 31 de dezembro. Já no dia 1º de janeiro, não haverá expediente. Caso haja descumprimento, as empresas podem ser multadas em um salário mínimo por empregado prejudicado, conforme previsto na Convenção Coletiva.

Correios

As agências dos Correios em Campo Grande não funcionarão nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O atendimento será retomado no dia 2 de janeiro. Durante o feriado, os clientes podem utilizar os canais digitais, pelo site oficial dos Correios ou pelos telefones 0800-725-7282 e 0800-725-0100, que funcionam 24 horas por dia.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o último dia para atendimento presencial será nesta segunda-feira, 30 de dezembro. Não haverá expediente bancário nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Os clientes podem utilizar os canais digitais e caixas eletrônicos para efetuar pagamentos e transferências.

Repartições públicas

Órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura de Campo Grande não terão expediente nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Apenas os serviços essenciais, como saúde, manterão o funcionamento.

Lotéricas

As lotéricas de Campo Grande funcionarão até as 17h do dia 31 de dezembro e permanecerão fechadas no dia 1º de janeiro.

Delegacias

Durante o feriado, o atendimento nas delegacias funcionará em esquema de plantão. O atendimento será concentrado na 4ª Delegacia de Polícia, Depac Centro, Cepol e na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). As delegacias de bairro retomam as atividades no próximo dia útil.

Transporte coletivo

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou ajustes no transporte coletivo até o dia 3 de janeiro de 2025. No dia 31 de dezembro, o sistema operará em escala de sábado, com mudanças nas linhas 515 e 522. A linha 079 será temporariamente suspensa até 5 de janeiro. Veículos extras podem ser disponibilizados conforme a demanda.

Judiciário

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) retorna com o atendimento normal no próximo dia útil. Durante o feriado, os plantonistas podem ser acionados pelos contatos disponibilizados no portal do TJMS.

Shoppings

Os shoppings de Campo Grande terão o seguinte funcionamento na véspera e no feriado:

– Shopping Campo Grande: 10h às 18h no dia 31. No dia 1º, funcionam apenas a praça de alimentação e lazer.

– Pátio Central Shopping: 10h às 15h no dia 31 e fechado no dia 1º.

– Norte Sul Plaza: 10h às 17h no dia 31. Apenas a praça de alimentação e lazer funcionarão no dia 1º.

– Shopping Bosque dos Ipês: 10h às 18h no dia 31. No dia 1º, apenas os serviços de alimentação e lazer estarão abertos.

