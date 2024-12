Carreta tomba em curva perigosa da BR-163 em Rio Brilhante

No início da noite de domingo (29), uma carreta tombou em um trecho da BR-163, na altura do Km-346, próximo à ponte sobre o Rio Vacaria, no distrito de Prudêncio Thomaz, município de Rio Brilhante, a 161 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações preliminares, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva. Ele sofreu apenas escoriações leves e recebeu atendimento no local pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para atender a ocorrência. O trecho onde o veículo tombou foi interditado durante as diligências, mas logo foi liberado para o tráfego de veículos. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

Este é o segundo acidente registrado no mesmo perímetro em menos de 15 dias. No último sábado (14), uma carreta carregada com serragem de madeira também tombou no local. Na ocasião, a pista estava molhada devido à chuva, o que pode ter contribuído para o sinistro. A repetição de ocorrências reforça a necessidade de atenção redobrada ao trafegar por essa região da rodovia.

