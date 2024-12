Monomotor que capotou em Aquidauana não tinha autorização para táxi aéreo, diz Anac

O avião monomotor modelo Cessna Aircraft, de prefixo PT-WPI, que capotou na sexta-feira (27), durante uma tentativa de decolagem em uma fazenda de Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande, não poderia realizar o serviço de táxi aéreo, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O acidente deixou o piloto, de 65 anos, e uma passageira, de 55, feridos. Um terceiro ocupante saiu ileso.

De acordo com a Anac, a aeronave, fabricada em 1997, pertence à empresa Ibitiguaia Agropecuária LTDA e não possuía autorização para realizar serviços de táxi aéreo. Tentamos contato com a empresa por meio do telefone informado em registros públicos, mas não obtevemos retorno.

O acidente aconteceu em uma área de difícil acesso, o que dificultou o resgate. Segundo informações do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), equipes foram enviadas ao local em um helicóptero. Em menos de duas horas, as vítimas foram localizadas e encaminhadas para atendimento médico em Aquidauana.

O piloto sofreu um hematoma na cabeça, enquanto a passageira relatou dores no tórax. Ambos estavam conscientes e orientados no momento do resgate. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado pelo gerente da fazenda Estância Miranda, mas as condições precárias das estradas impediram o acesso terrestre.

A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada pelas autoridades. Uma investigação deve ser conduzida para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais