Homens armados se passam por policiais, invadem casa e baleiam jovem no Parque do Lageado

Um jovem de 20 anos foi baleado com cinco tiros na madrugada desta quarta-feira (11), após homens armados invadirem uma residência no Parque do Lageado, em Campo Grande. Segundo o registro policial, os suspeitos teriam se identificado como policiais antes de efetuarem os disparos.

O crime ocorreu por volta das 0h30, mas a Polícia Militar só foi acionada cerca de três horas depois. Quando a equipe chegou ao local, a vítima já estava sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

À polícia, moradores do imóvel relataram que estavam no quarto, prestes a dormir, quando ouviram vozes masculinas do lado de fora da casa. Em seguida, os homens se identificaram como policiais e passaram a atirar. A vítima foi encontrada baleada em um dos quartos. Os autores não chegaram a ser vistos, apenas ouvidos pelas testemunhas.

Equipes da Perícia e da Polícia Civil estiveram no local e encontraram dois estojos de munição na sala da residência e um projétil dentro do guarda-roupa do quarto onde o jovem estava. Ele foi atingido por um disparo na cabeça, que transfixou, e por outros quatro tiros no tronco, sendo encaminhado em estado grave para a Santa Casa da Capital.

Durante a ocorrência, os policiais também checaram uma motocicleta Honda Fan KS 125 que estava na varanda do imóvel e constataram que o veículo possuía registro de furto. O proprietário informou ter comprado a motocicleta por R$ 6 mil e que a utilizava para trabalhar. Ele foi levado à delegacia como testemunha da tentativa de homicídio e também para registro posterior por receptação.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

