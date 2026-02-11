Águas Guariroba conclui obra de modernização de redes de água na Avenida Madrid

Rua Alagoas será a próxima via a receber obras de substituição da rede de água.

A Águas Guariroba concluiu, nesta quarta-feira (11), a modernização de redes de água tratada na Avenida Madrid, em Campo Grande. As obras de substituição das redes de amianto por PVC têm o objetivo de modernizar a rede de distribuição de água potável, reduzindo rompimentos de rede, vazamentos e, por consequência, garantindo segurança e qualidade no abastecimento.

Ao todo, foram substituídos 745,45 metros de rede na avenida Madrid. As equipes agora atuam na reposição asfáltica do último trecho que recebeu obras. A próxima via a receber obras é a Rua Alagoas, onde as equipes já devem atuar a partir da próxima sexta-feira (13). O cronograma também prevê a substituição de redes em outras sete vias ainda neste ano: Rua Pedro Celestino, 1º de maio, Paraíba, Goiás, Portugal, Paraguai e Aguiar Pereira de Souza.

Para Hermínio Ferraz, que mora na Avenida Madrid há 20 anos, a substituição da rede antiga traz mais confiança aos moradores quanto à segurança no abastecimento. “Eu acho ótimo, uma maravilha. Agora, a gente sabe que a tubulação é novinha e a água chega com mais qualidade”, diz.

Em Campo Grande, mais de 99% da rede de água de amianto já foi substituída PVC. “Temos mais de 4,5 mil quilômetros de rede e restam apenas 34 quilômetros, ou seja, menos de 1% da rede”, explica o diretor-presidente da concessionária, Gabriel Buim.

Até o fim deste ano, cerca de 7 mil metros de rede de água serão substituídos em Campo Grande, modernizando a infraestrutura existente, reduzindo perdas e aumentando a eficiência operacional.

