Homem morto após apontar arma para PM já havia sido amarrado por populares após tentativa de furto

Latier da Silva Melo, de 45 anos, morto após apontar uma arma de fogo para policiais militares na última quinta-feira (2), no Bairro Jupiá, em Três Lagoas, já havia sido detido por populares após tentar furtar uma motocicleta em 2016, no mesmo município. Conhecido como “Kiki”, Latier morreu depois de entrar em confronto com uma equipe da Força Tática durante a tarde de quinta-feira.

De acordo com o registro policial, a guarnição foi acionada após denúncia de que o homem, que estava foragido da Justiça, estaria escondido em um imóvel conhecido como “Rancho da Tota”, com uma bicicleta roubada. Ao chegarem ao local, os policiais localizaram o suspeito, que tentou fugir ao perceber a presença da equipe. Ainda conforme a polícia, durante a tentativa de fuga, Kiki se escondeu no quintal do imóvel e, em determinado momento, teria apontado uma arma de fogo contra os agentes. Diante da situação, os policiais efetuaram disparos.

Latier chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Segundo a polícia, ele possuía extensa ficha criminal, com passagens por furto, roubo, tráfico de drogas, ameaça, entre outros delitos. Em dezembro de 2016, Latier também se envolveu em outro episódio na cidade. Na ocasião, ele foi flagrado tentando furtar uma motocicleta em uma empresa de Três Lagoas. Populares que presenciaram a ação conseguiram contê-lo, o agrediram e o amarraram em um poste até a chegada da polícia, conforme divulgado na época pelo site Rádio Caçula.

O caso desta quinta-feira foi registrado e será apurado pelas autoridades competentes.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais