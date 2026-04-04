Plantão de vacinação contra gripe atende em duas unidades de saúde neste sábado em Campo Grande

Moradores de Campo Grande terão a oportunidade de se vacinar contra a gripe neste sábado (4), durante plantão especial da campanha de imunização contra a influenza. O atendimento ocorre nas USFs Parque do Sol e Aero Rancho, das 7h30 às 16h45.

A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande para ampliar a cobertura vacinal durante o feriado prolongado da Semana Santa, período em que parte das unidades de saúde funciona em horário diferenciado.

A estratégia ocorre após o Dia D da campanha, quando mais de 12 mil doses da vacina foram aplicadas na Capital. A imunização segue direcionada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, considerados mais vulneráveis às complicações da influenza.

Entre os públicos atendidos estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades e profissionais de áreas essenciais.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde protege contra os principais vírus da influenza e é considerada a forma mais eficaz de prevenir casos graves da doença, ajudando a reduzir internações e mortes.

Para receber a dose, a orientação da Sesau é que o público-alvo apresente documento pessoal com foto e comprovante da condição que garante a prioridade, como laudo médico, carteira profissional ou documento funcional. A recomendação é aproveitar o plantão para se imunizar o quanto antes.

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