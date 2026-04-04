Homem é atraído por encontro falso em rede social e agredido a pauladas em Campo Grande

Um homem de 29 anos foi brutalmente agredido na madrugada deste sábado (4) após ser atraído para um encontro marcado pelas redes sociais, na região do Bairro Lageado, em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, por volta das 2h30 a vítima foi até o endereço combinado após conversar com uma mulher identificada pelo perfil “Bhiaa Nunes”. No entanto, ao chegar ao local, encontrou três homens que passaram a agredi-lo.

Segundo o registro policial, o homem foi atacado com socos, chutes e também com instrumentos contundentes, sofrendo diversas lesões. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir do local correndo por uma área de mata densa.

A vítima conseguiu chegar até um aterro sanitário, onde pediu ajuda. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros. Os socorristas constataram hematomas na face e em outras partes do corpo, além de suspeita de fratura nos ossos nasais. O homem foi encaminhado para a Santa Casa, onde permanece internado.

Uma equipe da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) prestou apoio ao atendimento e encaminhou o caso para registro na Cepol. A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa.

Até o momento, os suspeitos não foram identificados ou localizados pela polícia.

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