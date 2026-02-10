Briga em conveniência termina com jovem morto a golpes de canivete em Naviraí

Uma briga em frente a uma conveniência terminou com a morte de Emanuel Roger da Silva, de 27 anos, na madrugada desta terça-feira (10), em Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu por volta das 0h50, na Rua dos Jardins, na região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou dentro da conveniência de um posto de combustíveis, no momento em que os envolvidos efetuavam o pagamento da conta. A discussão acabou se estendendo para a área externa do estabelecimento.

Conforme relatos de testemunhas, Emanuel teria desferido um tapa no rosto de Willian Batista da Silva, de 24 anos. Em seguida, Willian sacou um canivete e atingiu a vítima no braço. Mesmo ferido, Emanuel tentou fugir, mas foi perseguido e esfaqueado outras vezes, caindo a cerca de uma esquina do local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima, que foi encaminhada ao hospital. No entanto, Emanuel não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

Durante diligências, a Polícia Militar abordou Willian, a companheira dele, Vanessa Neres Santana, de 22 anos, e outro rapaz de 27 anos, que estavam na conveniência momentos antes do crime. Vanessa informou aos policiais que escondia, na região do short, o canivete utilizado no ataque. A arma branca foi localizada e apreendida após revista pessoal.

Willian confessou o crime e recebeu voz de prisão. Na residência dele, com autorização da companheira, os policiais encontraram um cinturão de couro contendo seis munições de caça, sendo três de calibre .20 e três de calibre .36, que também foram apreendidas.

Inicialmente, o caso foi registrado como homicídio na forma tentada, mas, após a confirmação da morte da vítima, passou a ser tratado como homicídio. A Polícia Civil investiga o caso e aguarda acesso às imagens das câmeras de segurança da conveniência para auxiliar nas apurações.

