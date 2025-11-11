Polícia Federal deflagra operação contra fraude em documentos migratórios e benefícios sociais

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), a Operação Falsas Raízes, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa suspeita de obter, de forma fraudulenta, documentos migratórios e solicitar indevidamente benefícios previdenciários e assistenciais.

De acordo com a investigação, o grupo atuava de maneira estruturada para intermediar a regularização migratória de estrangeiros utilizando declarações de residência falsas, contratos de aluguel fictícios e outros documentos ideologicamente falsos. Com isso, os criminosos conseguiam emitir documentos oficiais para estrangeiros sem vínculo real com os endereços informados.

Após a emissão dos documentos, os investigados davam entrada em pedidos de benefícios sociais, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e o programa Bolsa Família, gerando prejuízos significativos aos cofres públicos.

A operação foi deflagrada simultaneamente em diferentes localidades, com cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar todos os envolvidos e dimensionar o alcance das fraudes.

