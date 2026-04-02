Homem é socorrido após ser esfaqueado por desafeto no Jardim Macaúbas, em Campo Grande

Um homem de 32 anos foi esfaqueado na madrugada desta quinta-feira (2) nas proximidades do cruzamento das ruas Enéias Francisco Belo e Olivério Rodrigues da Luz, no bairro Jardim Macaúbas, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi surpreendida por um desafeto armado com uma faca. O suspeito teria se aproximado e desferido dois golpes contra o homem, atingindo as regiões do tórax e do braço esquerdo.

Mesmo ferido, o homem foi socorrido consciente e orientado e encaminhado para uma unidade de saúde para atendimento médico.

Após o ataque, o suspeito, de 38 anos, fugiu do local. A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências na região em busca do autor.

Durante as buscas, os militares localizaram a mãe do suspeito, que informou ter sido avisada por populares de que o filho teria esfaqueado um homem na região. No entanto, ela disse não saber onde ele estava naquele momento.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Integrado de Polícia Especializada) e será investigado pela Polícia Civil.

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