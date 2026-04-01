Investigação aponta condutor como responsável por atropelamento fatal em Brasilândia

Acidente que matou idoso de 72 anos envolveu excesso de velocidade e indícios de álcool

Nesta quarta-feira (1º), a investigação sobre o atropelamento que resultou na morte de Nivaldo Francisco, de 72 anos, em Brasilândia, foi concluída pela Polícia Civil. O acidente ocorreu em um domingo, 22 de março.

Após análise de imagens de câmeras, coleta de provas técnicas, depoimentos de testemunhas e exames periciais, as apurações apontaram que o homem de 40 anos, conduzia o veículo responsável pelo atropelamento. De acordo com os levantamentos, ele trafegava a 77 km/h, acima do limite permitido para a via, e havia indícios de que estava sob efeito de álcool, fatores que contribuíram para o resultado fatal.

Com base nas informações reunidas, o condutor foi indiciado por homicídio com dolo eventual, situação em que se assume o risco de causar a morte. Além do excesso de velocidade e consumo de álcool, ele dirigia com a CNH suspensa. A soma das penas associadas ao caso ultrapassa 20 anos.

Outra pessoa envolvida, de 49 anos e próxima ao condutor, foi indiciada por falso testemunho, devido a inconsistências identificadas em seu depoimento durante a investigação.

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