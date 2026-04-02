Mato Grosso do Sul aplica 44 mil doses da vacina contra a gripe no início da campanha

Mobilização segue até 30 de maio, com vacinação gratuita pelo SUS; a prioridade é imunizar crianças, gestantes e idosos antes do período de maior circulação do vírus

Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenzacomeçou com alta procura nos postos de saúde de Mato Grosso do Sul. Com o início da mobilização e a realização do Dia D no último sábado (28), 44 mil doses foram aplicadas no estado. A vacinação é gratuita pelo SUS e segue até 30 de maio, com prioridade para crianças, gestantes e idosos. No Dia D, foram aplicadas quase 29 mil doses em um único dia.

Em todo o país, a campanha também registrou alta adesão, com mais de 2,3 milhões de doses aplicadas nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Somente no Dia D, foram aplicadas 1,6 milhão de doses, sendo 94% destinadas aos grupos prioritários.

O Ministério da Saúde distribuiu 15,7 milhões de doses aos estados, sendo 216 mil destinadas ao Mato Grosso do Sul, quantitativo necessário para intensificar a imunização nos primeiros meses da campanha. A estratégia busca ampliar a proteção antes do período de maior circulação do vírus, que ocorre no inverno. A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em postos de vacinação organizados em locais de grande circulação de pessoas.

Em pronunciamento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, convocou a população para se vacinar e reforçou a importância da mobilização. “Não negue ao seu filho um direito que nossos pais não nos negaram. Vacinar é também um ato de amor à sua família. Vá até um posto de saúde para se vacinar, vacinar quem você ama e cuidar da sua saúde para que possamos viver um futuro mais seguro”, destacou.

Além dos grupos prioritários, a campanha contra a influenza também contempla trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, povos indígenas, população privada de liberdade e outros públicos estratégicos. A imunização é fundamental para reduzir complicações, internações e óbitos causados pela influenza.

Quem pode se vacinar?

Público prioritário:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Idosos com 60 anos ou mais de idade;

Gestantes.

Demais grupos:

Puérperas;

Povos indígenas;

Quilombolas;

Pessoas em situação de rua;

Trabalhadores da saúde;

Professores do ensino básico e superior;

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

Trabalhadores dos correios;

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade;

Na Região Norte, a vacinação ocorre em período diferente do restante do país, em razão das condições climáticas e epidemiológicas, como altas temperaturas e umidade, que influenciam a dinâmica de transmissão do vírus.

Cenário epidemiológico

Dados preliminares de 2026 apontam aumento na circulação de vírus respiratórios, incluindo a influenza. Até 14 de março, foram notificados 14,3 mil casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) no País, com cerca de 840 óbitos. Entre os casos graves, a influenza responde por 28,1% das infecções identificadas.

Idosos, crianças menores de 6 anos, gestantes e pessoas com comorbidades apresentam maior risco de complicações, internações e óbito. Priorizar esse público é fundamental para evitar casos graves e óbitos por influenza.

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