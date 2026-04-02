Homem é detido após tentar furtar picanha e fraldinha em supermercado de Dourados

Um homem de 52 anos foi detido na tarde de quarta-feira (1º) após tentar furtar carnes e outros produtos de um supermercado em Dourados, município localizado a cerca de 225 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito tentou deixar o estabelecimento sem efetuar o pagamento das mercadorias. Entre os itens estavam aproximadamente 1,2 quilo de picanha e 1,5 quilo de fraldinha.

As carnes somavam cerca de R$ 170,40. Além delas, o homem também teria tentado sair do mercado com outros produtos, que não foram especificados no registro policial.

A tentativa de furto foi percebida por um agente de prevenção de perdas do supermercado, que conseguiu conter o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram ao local, precisaram algemar o homem devido ao risco de fuga. Em seguida, ele foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis.

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