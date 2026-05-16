No Brasileiro A3, Pantanal abre mata-mata em casa

Confronto acontece neste domingo (17) no Estádio Jacques da Luz

O Pantanal entra em campo neste domingo (17), às 15h, diante do Peñarol-AM, no Estádio Jacques da Luz, pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A3.

A equipe sul-mato-grossense chega ao mata-mata com a missão de construir vantagem no jogo de ida e reduzir a pressão para o confronto decisivo, marcado para o dia 31 deste mês, no Amazonas, no

Estádio Floro de Mendonça

Nas últimas duas semanas, a comissão técnica intensificou a preparação com foco total no confronto eliminatório. A treinadora Jaque Corrêa destacou o nível de concentração do elenco e deixou claro que a intenção é encaminhar a classificação já no primeiro duelo.

“É um jogo decisivo. A gente sabe que são dois jogos, mas, independente de ser mata-mata, a gente espera concluir no primeiro jogo. Nosso grupo está inteiro, conseguimos fazer com que as meninas chegassem muito bem na questão de construção e recuperação para atingir nosso objetivo em casa”, afirmou.

Além da preparação dentro de campo, o Pantanal aposta no fator casa como elemento determinante para dar o primeiro passo rumo ao acesso. A entrada é franca. “A gente conta com a nossa torcida nesse jogo em casa. Sabemos o quanto é importante sermos protagonistas diante do nosso torcedor. Estamos confiantes, focadas e esperamos fazer um bom resultado aqui para não depender do segundo jogo”, completou a treinadora.

Foco e responsabilidade

“A gente representa não só o clube, mas o estado do Mato Grosso do Sul no futebol feminino. Estamos ao máximo focadas para conseguir avançar nesse mata-mata, que também vale acesso”, ressaltou Jaque.

Dentro de campo, o discurso é de confiança, mas sem abrir mão da cautela. A zagueira Ionara destacou a competitividade do adversário e a necessidade de manter o nível de concentração ao longo dos 90 minutos.

“A gente fez uma boa primeira fase. Agora temos que focar nesse próximo objetivo, que é a classificação. Sabemos que é um time muito competitivo. Não vai ser fácil, mas tivemos duas semanas de preparação muito boas e acredito que vamos fazer um bom jogo”, avaliou. “O torcedor sempre vai nos ver dando nosso melhor, jogando com dedicação e garra”, concluiu a defensora.

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