Homem é preso em flagrante por maus-tratos a cães em Anastácio

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Anastácio, prendeu em flagrante, na manhã de quinta-feira (19), um homem de 35 anos pelo crime de maus-tratos a animais, previsto no artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998.

A ação teve início após uma denúncia apontar uma possível situação de maus-tratos em uma residência localizada no bairro Cristo Rei. Diante das informações, uma equipe policial se deslocou até o endereço e constatou a presença de três cães, dois machos e uma fêmea, mantidos amarrados, sem acesso a água e alimentação.

Segundo a polícia, os animais apresentavam visível estado de desnutrição e condição física debilitada. Diante da situação, os cães foram imediatamente recolhidos pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), que providenciou atendimento veterinário e os cuidados necessários para a recuperação.

O proprietário dos animais foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no combate aos crimes de maus-tratos a animais, destacando que denúncias são fundamentais para a identificação e repressão desse tipo de prática.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima, diretamente na delegacia ou por meio dos canais oficiais da Polícia Civil.

