Operação apreende armas em investigação de ameaças contra mulher em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande, cumpriu nesta sexta-feira (20) um mandado de busca e apreensão em um imóvel no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. A ação integra a Operação “Mulheres”, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A investigação teve início em 27 de janeiro de 2026, após o registro de boletim de ocorrência por uma mulher de 34 anos. Conforme apurado, ela vinha sofrendo injúrias e ameaças de morte por meio de aplicativos de mensagens.

Segundo a polícia, o suspeito, de 40 anos, teria demonstrado interesse em manter um relacionamento com a vítima no ambiente de trabalho. Após a recusa, ele passou a enviar mensagens com conteúdo ofensivo e ameaçador, tentando intimidá-la e constrangê-la a aceitar a relação, em uma conduta caracterizada como tentativa de controle e subjugação.

Diante da gravidade dos fatos e da possibilidade de o investigado possuir armas de fogo, a autoridade policial solicitou mandado de busca e apreensão, deferido pelo Poder Judiciário. Durante o cumprimento da ordem, os policiais localizaram e apreenderam duas pistolas da marca Taurus, além de carregadores e munições.

O armamento foi encaminhado à unidade especializada para os procedimentos legais. Como a documentação das armas estava regular, o suspeito não foi preso em flagrante, mas responderá pelos crimes no âmbito da Lei Maria da Penha.

