Dupla é presa com mais de 40 kg de cocaína e prejuízo ao tráfico chega a R$ 3 milhões em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), apreendeu 40,8 quilos de cocaína e prendeu dois suspeitos na manhã desta sexta-feira (20), no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. A ação é resultado de investigação que apontou um imóvel residencial utilizado como depósito de drogas. O prejuízo causado ao tráfico foi estimado em R$ 3,06 milhões.

As investigações tiveram início após o levantamento de informações sobre uma casa que apresentava movimentação típica de armazenamento de entorpecentes. Diante dos indícios, os policiais passaram a monitorar o local de forma discreta, o que possibilitou a identificação de dois envolvidos no esquema.

Durante a operação, um dos investigados foi abordado fora do imóvel. Com ele, os agentes encontraram 9,2 quilos de cocaína. A apreensão reforçou a suspeita de que a residência funcionava como ponto de guarda da droga.

Na sequência, a equipe policial entrou na casa alvo da investigação, onde localizou outros 30 tabletes de cocaína, que totalizaram cerca de 31,6 quilos. Com isso, a soma das apreensões chegou a aproximadamente 40,8 quilos do entorpecente.

Segundo a corporação, ações desse porte enfraquecem diretamente a estrutura econômica do tráfico de drogas, ao atingir a logística e o patrimônio das organizações criminosas.

Durante a ação, um dos suspeitos ainda tentou inutilizar o próprio aparelho celular, danificando o equipamento. O material foi apreendido e encaminhado para análise pericial. A polícia não informou se foi possível recuperar dados do dispositivo.

Diante da gravidade do caso, a autoridade policial solicitou a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva. Os dois suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

