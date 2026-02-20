Governo abre 230 vagas internas para curso de sargento da PM e Bombeiros em MS

O governo de Mato Grosso do Sul abriu 230 vagas internas para o Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. A seleção foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul dessa quinta-feira (19) e é destinada exclusivamente a cabos da ativa que buscam promoção na carreira.

Do total de vagas, 184 serão preenchidas pelo critério de antiguidade, que leva em conta o tempo de serviço, e 46 por mérito intelectual, mediante prova escrita e classificação. Podem participar apenas militares em atividade.

Entre os requisitos exigidos estão ensino médio completo, no mínimo três anos na graduação para concorrer por mérito intelectual e cinco anos para a seleção por antiguidade. Também é necessário apresentar comportamento, no mínimo, “bom”, além de Carteira Nacional de Habilitação na categoria B.

Na Polícia Militar, o processo seletivo será composto por quatro fases eliminatórias: inscrição, prova objetiva, exame de saúde e teste de capacidade física. As inscrições estarão abertas de 16 a 31 de março, com prova prevista para o dia 17 de maio. O resultado final deve ser divulgado em 14 de julho.

Já no Corpo de Bombeiros, o período de inscrição e manifestação de interesse ocorre entre os dias 2 e 9 de março, conforme cronograma específico da corporação.

Os candidatos aprovados serão matriculados no Curso de Formação de Sargentos, que prepara os militares para o posto de terceiro-sargento. As aulas da Polícia Militar acontecerão no Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças, em Campo Grande, com possibilidade de oferta de disciplinas na modalidade a distância.

