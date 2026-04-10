Homem é preso ao vender na internet bolas furtadas de projeto social em Campo Grande

Policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações), da Polícia Civil, prenderam um homem suspeito de furtar materiais esportivos de um projeto social de futebol em Campo Grande. Parte dos itens já foi recuperada, segundo as autoridades.

O furto ocorreu entre os dias 5 e 6 de abril, em um centro de treinamento localizado no bairro Jardim Los Angeles. De acordo com a polícia, o espaço foi invadido e diversos objetos utilizados nas atividades foram levados, entre eles bolas de futebol, coletes e cones.

O projeto atende cerca de 140 crianças e adolescentes da comunidade, e teve suas atividades diretamente prejudicadas com a ausência dos materiais.

Venda pela internet levou à prisão

Durante as diligências, os policiais do GOI identificaram que parte dos itens furtados estava sendo anunciada para venda na internet. A partir do rastreamento dos produtos, a equipe conseguiu localizar um suspeito.

Ao ser abordado, o homem admitiu que estava com parte dos objetos e revelou que outras duas pessoas também participaram do furto.

Materiais recuperados

Na ação, os policiais recuperaram bolas de futebol profissionais, que foram reconhecidas pelo responsável do projeto social. O suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar e localizar os demais envolvidos, além de tentar recuperar o restante dos materiais furtados.

O episódio gerou impacto direto nas atividades do projeto, que depende dos equipamentos para manter o atendimento esportivo e social às crianças e adolescentes da região.

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