Bebê é socorrido em estado grave após afogamento em piscina em Costa Rica

Um bebê, de apenas 1 ano, foi socorrido em estado grave após se afogar em uma piscina na tarde dessa quinta-feira (9), no município de Costa Rica. O menino foi transferido de vaga zero para a Capital.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o bebê estava sob os cuidados da irmã, uma adolescente, de 15 anos. Em determinado momento, a menina adormeceu e, ao acordar, encontrou a criança já se afogando na piscina da residência.

O menino foi levado até o quartel da Polícia Militar, onde um policial de serviço realizou os primeiros socorros e acionou atendimento de urgência. A vítima foi encaminhada inicialmente ao hospital da cidade e, devido à gravidade do quadro, acabou transferida em sistema de vaga zero para Campo Grande.

A Polícia Civil foi acionada e esteve na unidade hospitalar para levantar informações sobre o caso. Conforme o registro, os pais não foram conduzidos à delegacia naquele momento em razão do estado crítico da criança, devendo prestar depoimento posteriormente.

O caso foi registrado como afogamento e lesão corporal culposa, quando não há intenção, mas pode haver negligência. As circunstâncias do ocorrido ainda serão investigadas.

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