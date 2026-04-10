Setor de serviços lidera expansão em abertura de empresas em Mato Grosso do Sul

O setor é responsável por mais de 70% das 2.045 novas empresas abertas no mês de março, consolidando ainda mais o MS como o estado do varejo

O Crescimento do varejo em Mato Grosso do Sul segue em ritmo acelerado. Dados da Jucems (Junta Comercial do Estado), vinculada à Semadesc, revelam que o mês de março fechou com a abertura de 2.045 novas empresas. Conforme já trouxemos no levantamento do “Termômetro do Varejo” do mês de março, o setor de serviços cresceu suas vendas em 6,9% em comparação ao mesmo período do ano passado. Das novas unidades instaladas, o segmento de Serviços responde por 1.458 aberturas, representando cerca de 71% do total. O Comércio aparece logo em seguida, com 499 novos estabelecimentos, enquanto o setor Industrial registrou 88 novas empresas no período. O resultado reafirma a ideia do estado de Mato Grosso do sul ser o estado do Varejo. Isso aumenta a confiança do empreendedor no mercado sul-mato-grossense, com destaque absoluto para o setor de serviços e também consolida o setor varejista como o motor econômico do estado.

Crescimento Sustentado

Para a FCDL-MS, os números são um termômetro positivo para a economia local. O acumulado do primeiro trimestre de 2026 já sinaliza um ano de fortalecimento para o setor produtivo, especialmente em polos econômicos como Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

O setor de serviços, que lidera as estatísticas, engloba desde atividades de logística e tecnologia até serviços pessoais, áreas que possuem forte conexão com o varejo físico e digital. O surgimento de mais de duas mil empresas em um único mês demonstra que Mato Grosso do Sul possui um ambiente jurídico e econômico favorável. Para o movimento lojista, o crescimento dos serviços é estratégico, pois gera emprego, renda e movimenta o consumo interno.

Além da quantidade, a agilidade no processo de abertura,tem sido um diferencial para que o empreendedor consiga colocar o negócio em operação com rapidez.

Destaque por Setores (Março/2026):

Serviços: 1.458 novas empresas

1.458 novas empresas Comércio: 499 novas empresas

499 novas empresas Indústria: 88 novas empresas

88 novas empresas Total: 2.045 empresas

A FCDL-MS segue acompanhando os indicadores econômicos para oferecer suporte aos seus associados e fortalecer a representatividade do comércio e serviços em todo o estado.