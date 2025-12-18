Homem é morto com tiro na cabeça e corpo é abandonado às margens da MS-165 na fronteira com o Paraguai

Diogo Jonatan Fernandes Dieguez, de 33 anos, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (17) às margens da rodovia MS-165, em Aral Moreira, município localizado a 397 quilômetros de Campo Grande, na fronteira com o Paraguai. A vítima apresentava uma perfuração provocada por disparo de arma de fogo na cabeça e teve o corpo abandonado próximo à pista.

De acordo com informações registradas na Polícia Civil e no boletim da Polícia Militar, parte das roupas de Diogo estava queimada, o que pode indicar possível tortura ou tentativa de incineração do corpo após o homicídio. O crime ocorreu em um trecho da MS-165 que marca a linha internacional entre o Brasil e o Paraguai.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local, por volta das 19h, após ser acionada por uma moradora de uma fazenda nas proximidades, que encontrou o corpo às margens da rodovia. A área foi isolada para o trabalho da perícia.

Familiares já haviam registrado um boletim de ocorrência informando o desaparecimento de Diogo. À polícia, a mãe e a namorada relataram que ele havia saído de casa para cobrar uma dívida. Segundo a família, Diogo teria sido contratado por um homem identificado como Maicon para realizar a cobrança de um morador da região conhecido como “Paraguaio”.

Ainda conforme o relato, antes de tentar a cobrança, Diogo se encontrou com um terceiro indivíduo conhecido como “Adolfinho”, apontado como funcionário de “Paraguaio”. De acordo com a ocorrência, Adolfinho foi a última pessoa com quem a vítima teve contato antes de ser encontrada morta. O devedor da quantia e o funcionário são considerados os principais suspeitos do crime.

O relatório preliminar da Polícia Científica confirmou a perfuração causada por arma de fogo na cabeça da vítima. No local, os peritos localizaram um projétil deflagrado. O corpo de Diogo Jonatan Fernandes Dieguez foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Porã, onde passa por exames complementares nesta quinta-feira.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para esclarecer a motivação do crime e identificar todos os envolvidos.

