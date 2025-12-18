Oito detentos fogem de presídio de Três Lagoas

Oito detentos fugiram na madrugada da última terça-feira (17), da Colônia Penal Industrial Paracelso de Lima Vieira de Jesus, em Três Lagoas. A fuga foi descoberta durante conferência na passagem de serviço. A unidade funciona em regime semiaberto.

De acordo com informações divulgadas, as equipes fizeram a troca de plantão e então os policiais que assumiram foram fazer a conferência nas celas. Quando chegaram na cela disciplinar, deram falta dos internos.

Os presos foram identificados como Elvis Danilo Resende Cavalcante, Helton Araújo da Silva, Leandro da Silva Borges, Osório Fabrício Costa, Pedro Henrique Ferreira da Silva, Vitor Caíque de Freitas Lima, Bruno Emanuel Dias de Lima e Cassiano Ribeiro da Silva Neto.

Com a confirmação da fuga, a administração da unidade adotou medidas internas e comunicou as forças de segurança que fazem buscas pelos detentos. As circunstâncias ainda são apuradas. Dois já foram recapturados.

Por meio de nota, a Agepen (Agência Estadual de Administração Penitenciária) confirmou a evasão dos internos que danificaram as grades da porta da cela. “Assim que o fato foi constatado, a direção da unidade adotou imediatamente todas as providências administrativas e operacionais cabíveis. As imagens do sistema de monitoramento eletrônico estão sendo analisadas, e a ocorrência foi formalmente comunicada às autoridades competentes”, disse em nota.

A Agepen ainda destacou que a unidade opera em regime semiaberto com estrutura de segurança mínima, sem vigilância armada permanente, com menor presença de barreiras físicas e maior ênfase na autodisciplina e responsabilidade do custodiado.

“A Agência reforça que segue cumprindo rigorosamente a legislação e buscando adotar as medidas necessárias para a manutenção da ordem, da segurança institucional e do acompanhamento das pessoas privadas de liberdade sob sua custódia”.