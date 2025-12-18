INSS: PF faz nova operação contra descontos ilegais de pensionistas

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de descontos ilegais de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social).

Policiais estão cumprindo 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva além de outras medidas cautelares, em quatro estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, além do Distrito Federal. Mato Grosso do Sul ainda não apareceu na lista.

A operação tem autorização do STF (Supremo Tribunal Federal).