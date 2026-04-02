Dupla é presa ao usar drone para arremessar drogas no Presídio de Segurança Máxima em Campo Grande

Dois homens, de 22 e 35 anos, foram presos na madrugada desta quinta-feira (2) após serem flagrados utilizando um drone para arremessar drogas e objetos para dentro do Presídio de Segurança Máxima — Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho — localizado no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Força Tática do 9º BPM (Batalhão da Polícia Militar) recebeu informações de que suspeitos estavam usando um drone para lançar entorpecentes para o interior da unidade prisional.

Durante diligências na região, os policiais localizaram os dois homens em uma área de mata próxima ao presídio. Um deles estava com o controle que operava o drone, enquanto o outro carregava uma mochila e segurava o equipamento utilizado para realizar o arremesso dos materiais.

Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos desobedeceram à ordem de parada e tentaram fugir pela mata, mas foram alcançados pelos militares logo em seguida. Aos policiais, eles relataram que estavam no local havia cerca de duas horas realizando o envio de drogas e objetos para dentro do presídio.

Durante a abordagem, os militares encontraram um aparelho celular no bolso de um dos suspeitos. Já na mochila foram apreendidos um rolo de fita adesiva amarela, uma garrafa PET de 500 mililitros contendo whisky, uma porção de substância análoga à maconha, cinco baterias de drone, um carregador de baterias, um rolo de linha de pesca e outro celular.

Conforme relato dos próprios detidos, eles teriam sido contratados por um dos internos do presídio, que entrou em contato com a dupla por meio do WhatsApp. Pelo serviço, um deles receberia R$ 100 e o outro R$ 150.

Os dois foram presos em flagrante e encaminhados para a Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Integrado de Polícia Especializada). A droga apreendida foi enviada para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

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