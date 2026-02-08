Homem corre para pedir socorro após ser esfaqueado no bairro Cristo Redentor, em Corumbá

Um homem de 32 anos foi esfaqueado na madrugada deste domingo (8), na Rua Minas Gerais, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá, município localizado a 413 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo filho da vítima, que informou que o pai havia sido esfaqueado.

Ao se deslocarem até o endereço indicado, os policiais não encontraram a vítima, testemunhas nem o possível autor do crime. Posteriormente, o homem foi localizado no pronto-socorro de Corumbá, onde estava consciente e orientado. Na unidade de saúde, os profissionais constataram um ferimento causado por arma branca na região do tórax, do lado esquerdo.

À polícia, a vítima relatou que estava nas proximidades de um carro de lanche, acompanhada de um grupo de pessoas, quando foi atingida por um golpe de faca. Após a agressão, ele correu para pedir socorro. Questionado sobre a autoria do crime, o homem afirmou que não conhece quem o atacou. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias e identificar o responsável pela agressão.

