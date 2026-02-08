Com pousadas reservadas, Carnaval promete movimentar o setor hoteleiro em MS

A data é relevante para o calendário, correspondendo por cerca de 44% da receita anual

Impulsionado pelo volume inédito de turistas estrangeiros, o setor deve registrar R$ 218,77 bilhões em receitas durante a alta temporada 2025/2026 e gerar 76,5 mil postos de trabalho formais no país, segundo projeção da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). O valor representa um avanço de 3,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em Mato Grosso do Sul, a situação não é diferente. O feriado prolongado do carnaval leva muitos sul-mato-grossenses a aproveitarem pequenas viagens pelo interior do estado, enquanto quem se programou opta por viagens internacionais.

Para o setor hoteleiro local, a expectativa é positiva. Segundo Bruno Westerlig, diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS “O os números indicam boa taxa de ocupação nos principais destinos: hotéis em Corumbá, pousadas pantaneiras em Miranda e regiões como Ponta Porã. Apesar de alguns transtornos causados pelas chuvas, nada afetou os atrativos turísticos. Com a melhora do tempo nos próximos dias, entendemos que o carnaval terá fluxo normal, e esperamos um movimento tão positivo quanto nos últimos anos”.

A empresária do setor de viagens, Mariana Junges, acrescenta que os feriados são sempre uma oportunidade para o turismo, e o carnaval é um dos períodos mais procurados. “Temos clientes que se programaram com antecedência, comprando pacotes ainda no ano passado para garantir bons preços. Outros preferem destinos próximos, acessíveis de carro, especialmente famílias e grupos de amigos, que nem sempre contratam agências de viagem, mas buscam orientação sobre hospedagem”.

De acordo com a empresária também há aqueles que não se preocupam com o custo, e aproveitam a viagem mesmo com preços mais altos. “Este ano, com muitos feriados, alguns clientes deixam para última hora e acabam não conseguindo viajar no carnaval, mas já se programam para aproveitar outra data”, explica

Concorrência

Apesar das belezas culturais e naturais de Mato Grosso do Sul, Mariana observa que o litoral brasileiro ainda é o destino preferido dos viajantes nesta época do ano.

Em 2025, às vésperas do início da alta temporada, os preços de serviços turísticos têm mostrado uma dinâmica favorável à expansão das receitas. De acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), nos dez meses encerrados em outubro de 2024, os preços dos serviços de transporte, assim como o índice geral de inflação, registraram desaceleração ou quedas em relação ao mesmo período de 2024, como nas passagens de ônibus interestaduais (-1,8%) e aéreas (-14,4%).

Turismo estrangeiro

O otimismo quanto ao impacto econômico da alta temporada 2025/2026 também é sustentado pela maior presença de turistas estrangeiros no país. Segundo dados da Embratur, de janeiro a outubro de 2025, o Brasil recebeu 7.686.549 visitantes internacionais, um aumento de 42,2% sobre o mesmo período de 2024. Argentina (2,94 milhões), Chile (662 mil) e Estados Unidos (614 mil) foram os principais emissores, respondendo por 55% do total de turistas.

Essa movimentação contribui para a previsão de receitas recordes: de acordo com a própria Embratur, os gastos dos turistas estrangeiros somaram US$ 6,04 bilhões entre janeiro e setembro de 2025, um crescimento de 11,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Por Ana Krasnievicz

