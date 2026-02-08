 Ao tentar evitar colisão, caminhonete com motorhome bate em guard-rail na BR-267

Uma caminhonete com motorhome acoplado bateu em um guard-rail na BR-267, após o motorista tentar desviar de outro veículo que apresentou pane mecânica. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (7), no trecho entre os municípios de Rio Brilhante e Maracaju, nas proximidades da ponte sobre o Rio Brilhante, já dentro do território de Rio Brilhante.

Conforme apurado no local, a caminhonete com o motorhome seguia no sentido Rio Brilhante quando uma Chevrolet S10, que trafegava à frente, sofreu pane mecânica e acabou parando sobre a rodovia. O condutor do veículo que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo, tentou desviar para evitar a colisão e acabou atingindo a mureta metálica de proteção da pista.

Com o impacto, a parte dianteira da caminhonete ficou completamente destruída. A Chevrolet S10 não foi atingida e, posteriormente, foi retirada da via e levada para uma área às margens da rodovia, a fim de evitar novos riscos aos demais motoristas.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local para atender a ocorrência e orientar o tráfego. Apesar dos prejuízos materiais, nenhum dos condutores ficou ferido.

